نجاة قيادي موالي لهادي من محاولة اغتيال بعدن

يمنات – صنعاء

نجا قيادي موالي لهادي أمس الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017،من محاولة اغتيال بمحافظة عدن جنوبي البلاد .

و قال نادر الفضلي، ركن القوى البشرية سابقا في جبهة باب المندب لصحيفة “عدن الغد”، ” عند رجوعي للمنزل الساعة 11:15 من مساء هذا اليوم-الخميس_ الكائن بالقرب من محطة السلام بخط اللحوم بسيارتي الخاصة توقفت بالقرب من البقالة القريبة من المنزل لأشتري بعض الاغراض وشاهدت اثنين اشخاص مسلحين بزي عسكري يستقلون دراجة نارية .

و تابع :”رجعت للسيارة وقبل أن أخرج سلاح الشخصي أطلقوا النار عليا فرديت عليهم هربوا عندما أطلقت عليهم من سلاحي الشخصي.

و أضاف الفضلي، أن المسلحين يستقلون دراجة نارية نوع سانيا لون أحمر وهربوا جهة مزارع جعولة وهذا بلاغ للجهات الأمنية في العاصمة عدن لضبط الجناة.