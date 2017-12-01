على غرار الكساسبة .. داعش يعدم طيارا سوريا أسيرا حرقا

يمنات

أعدم تنظيم “داعش” الطيار في سلاح الجو السوري، عزام عيد، حرقا، الذي سقطت طائرته في أبريل/ نيسان 2016.

و نشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو لعملية إعدام الطيار عزام، وذلك في إصدار جديد بثه التنظيم وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وفقا لوكالة “ميادين الأخبار”.

و الطيار عزام من مواليد ريف حماه وسقطت طائرته في ريف القلمون الشرقي (أثناء سيطرة “داعش” على المنطقة)، وكان يخدم في مطار الضمير العسكري.

يذكر أن تنظيم “داعش” قد أعدم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا أيضا في فبراير/ شباط 2015 بعد شهرين من اعتقاله.