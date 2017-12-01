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القوة الصاروخية تعلن اطلاق صاروخ باليستي الى السعودية وإصابة هدفه بدقة فيما التحالف يعلن عن اعتراضه

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يمنات – صنعاء

أعلنت القوة الصاروخية، عن اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، على هدف عسكري في السعودية.

و قالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله”، إن “القوة الصاروخية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ باليستي متوسط المدى على هدف عسكري في السعودية”.

و أكدت القوة الصاروخية نجاح تجربة الصاروخ الباليستي، وإصابته لهدفه العسكري في السعودية بدقة، دون أن تذكر الموقع المستهدف.

و في سياق آخر، صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف السعودي، تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، من مساء الخميس، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

و أفاد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر.

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