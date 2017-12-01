القوة الصاروخية تعلن اطلاق صاروخ باليستي الى السعودية وإصابة هدفه بدقة فيما التحالف يعلن عن اعتراضه

يمنات – صنعاء

أعلنت القوة الصاروخية، عن اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، على هدف عسكري في السعودية.

و قالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله”، إن “القوة الصاروخية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ باليستي متوسط المدى على هدف عسكري في السعودية”.

و أكدت القوة الصاروخية نجاح تجربة الصاروخ الباليستي، وإصابته لهدفه العسكري في السعودية بدقة، دون أن تذكر الموقع المستهدف.