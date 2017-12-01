البرلمان الأوروبي يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى السعودية

يمنات – صنعاء

وافق البرلمان الأوروبي على قرار يوصي بفرض الحظر على بيع الأسلحة للسعودية، التي يتهمها الإتحاد الاوروبي بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

وحسب وكالة “الأناضول”، فقد صوت 539 نائبا لصالح القرار وعارضه 13 نائبا، فيما امتنع 81 آخرين عن التصويت.

وتضمن القرار دعوة مفوضة الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الدول الأوروبية إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية تجاه اليمن.

كما يدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن وإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في هذا البلد.

و كان البرلمان الأوروبي، تبنى في 13 سبتمبر/ أيلول، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن.

وكانت وكالة “فرانس بريس” قالت، إن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا، واستخدامها في النزاع القائم في اليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في اليمن.