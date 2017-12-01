مجتهد يكشف ان السودان لم تستلم ريالا واحدا من المليارات الموعودة من قبل السعودية وقد تضطر لسحب قواتها من اليمن

يمنات – خاص

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل عن علاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالحكومة السودانية.

و قال “مجتهد” على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الرئيس السوداني عمر البشير، قد يضطر إلى سحب قواته من اليمن، لأسباب عدة، أهمها مقتل ألف من جنوده من أصل سبعة آلاف ارسلتهم الى اليمن.

و تابع “مجتهد”، أن السودان “لم يستلم ريالا واحدا من المليارات الموعودة، لمزاعم صحف تابعة للإمارات، فيما تدفقت عشرات المليارات على السيسي واصطف ابن سلمان معه في قضية حلايب رغم أنه لم يقدم مقاتلا واحدا”.

و أضاف ان السودانيين كانوا راضين عن مقتل 100 ثم 200 ثم 500 لأن القضية قُـدمت على أنها حماية الحرمين وليس النظام السعودي، لكن حين تجاوز الرقم 1000.

و بحسب “مجتهد”، فإن التساؤل زاد عن جدوى هذه الحرب في الشارع السوداني، ثم البرلمان، والآن داخل المؤسسة العسكرية السودانية، والجدل الآن يرتفع بسرعة تضييق الخناق على البشير.

و عاد “مجتهد” للتنويه على الإحراج الذي تسبب به ابن سلمان للبشير أمام شعبه، إذ أنه وبرغم تضحيات السودانيين في اليمن.

و أضاف، ان الإهانة الحقيقية للبشير جاءت بعد أن كرر المطالبة بالميارات من ابن سلمان فرد عليه بفرض بشرط جديد وهو قطع العلاقات مع قطر.

و لفت “مجتهد”، ان طريقة التعامل العنصرية من قبل ابن سلمان وكأن البشير عبد يؤدي الواجب لسيده ابن سلمان الذي أفهمه أن المليارات تفضل منه وليست حقا للسودان”.