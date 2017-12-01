يمنات – صنعاء
مصدر في المؤتمر الشعبي العام يتحدث عن تشكيل لجنة مشتركة بينهم وبين انصار الله للتوصل الى تهدئة شاملة
صرح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، انه وبعد ان تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للنزول الميداني لمعالجة المشاكل في الميدان والوصول لتهدئة شامله للوضع،وبرغم انه تم من جانبنا عدم الاعتراض على مرور المشاركين في المولد النبوي من جوار منازل القيادات المؤتمريه ومنازل اقارب الزعيم ومقرات المؤتمر.
و قال المصدر لوكالة “خبر”، “إلا اننا فوجئنا بهجوم مسلح من قوات تابعة لأنصار الله واستهداف الحراسات الخاصة بمنزل العميد طارق مما ادى الى مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين”.
وبناءا على هذه التطورات الخطيرة والتي حدثت في ظل الاتفاق على التهدئة فنحن نحمل انصار الله كامل المسؤولية مؤكدين التزامنا بوقف اطلاق النار. ولجنة الوساطة والتهدئة المشكلة من الطرفين، وهذا الحادث يؤكد ان هناك من لا يريد الوصول للتهدئة.
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