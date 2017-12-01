مصدر في المؤتمر الشعبي العام يتحدث عن تشكيل لجنة مشتركة بينهم وبين انصار الله للتوصل الى تهدئة شاملة

يمنات – صنعاء

صرح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، انه وبعد ان تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للنزول الميداني لمعالجة المشاكل في الميدان والوصول لتهدئة شامله للوضع،وبرغم انه تم من جانبنا عدم الاعتراض على مرور المشاركين في المولد النبوي من جوار منازل القيادات المؤتمريه ومنازل اقارب الزعيم ومقرات المؤتمر.

و قال المصدر لوكالة “خبر”، “إلا اننا فوجئنا بهجوم مسلح من قوات تابعة لأنصار الله واستهداف الحراسات الخاصة بمنزل العميد طارق مما ادى الى مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين”.