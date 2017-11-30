“صورة” .. تخريب يطالب قبر الصحفي الاستقصائي محمد العبسي بالعاصمة صنعاء

يمنات – خاص

تعرض قبر الزميل الصحفي محمد عبده العبسي للتخريب من قبل مجهولين في العاصمة صنعاء، قبل يومين.

و الحق التخريب أضرار بواجهة القبر، حيث تم تكسير عمود في واجهة القبر و لوحة كتبت عليها اسمه.

و لم يتضح بعد الجهة التي تقف هذا العمل التخريبي، الذي أقل ما يوصف بأنه عمل حقير و دنئ.

و طالب ناشطون و صحفيون و مثقفون السلطات بفتح تحقيق حول ما حصل. مشددين على ضرورة الكشف عن الجهة التي تقف خلف تخريب قبر العبسي، كون معرفة الجهة سيكشف عن خيوط تكشف واقعة وفاة العبسي، التي لا تزال غامضة.

و توفى العبسي في ظروف غامضة في 26 ديسمبر/كانون أول 2016، و لا تزال قضية العبسي رهن التحقيقات لدى الجهات الأمنية و القضائية في العاصمة صنعاء.

و كان العبسي من أشهر الصحافيين الاستقصائيين في اليمن، و كشف عشرات من ملفات الفساد، خصوصا الفساد في النفط و الغاز.

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