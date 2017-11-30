المواجهات العسكرية على الحدود الادارية بين محافظتي تعز ولحج تشرد عشرات الأسر من منازلها في ظل وضع معيشي متردي

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية ان المواجهات العسكرية المستمرة منذ قرابة شهر في المناطق الواقعة على الحدود الادارية بين محافظة تعز و محافظة لحج، تسببت في عمليات نزوج لعشرات الأسر من مديريات حيفان و القبيطة و طور الباحة.

و أوضحت المصادر أن معظم الأسر النازحة من مناطق سقيمة و الجوازعة و وادي شعب بالمديريات الثلاث.

و أشارت المصادر أن أكثر من 150 أسرة نزحت من قرى سقيمة الواقعة بين الأعبوس في مديرية حيفان بتعز و الجوازعة بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج.

و لفتت إلى نزوح أسر أخرى من مناطق المواجهات في أطراف مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، جراء سقوط القذائف على مناطق المواطنين.

و حسب المصادر تنزح معظم تلك الأسر إلى قرى مجاورة، و تعيش ظروف صعبة، خاصة في ظل الوضع المعيشي و شحة المياه في تلك المناطق.

و تطالب أسر نازحة من السطات و المنظمات الانسانية معالجة وضعهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها تلك الأسر و اغاثهم كونهم متضررين من الحرب.

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