الرئيسة / أخبار وتقارير / المواجهات العسكرية على الحدود الادارية بين محافظتي تعز ولحج تشرد عشرات الأسر من منازلها في ظل وضع معيشي متردي

المواجهات العسكرية على الحدود الادارية بين محافظتي تعز ولحج تشرد عشرات الأسر من منازلها في ظل وضع معيشي متردي

20 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 13 من المشاهدات

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية ان المواجهات العسكرية المستمرة منذ قرابة شهر في المناطق الواقعة على الحدود الادارية بين محافظة تعز و محافظة لحج، تسببت في عمليات نزوج لعشرات الأسر من مديريات حيفان و القبيطة و طور الباحة.

و أوضحت المصادر أن معظم الأسر النازحة من مناطق سقيمة و الجوازعة و وادي شعب بالمديريات الثلاث.

و أشارت المصادر أن أكثر من 150 أسرة نزحت من قرى سقيمة الواقعة بين الأعبوس في مديرية حيفان بتعز و الجوازعة بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج.

و لفتت إلى نزوح أسر أخرى من مناطق المواجهات في أطراف مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، جراء سقوط القذائف على مناطق المواطنين.

و حسب المصادر تنزح معظم تلك الأسر إلى قرى مجاورة، و تعيش ظروف صعبة، خاصة في ظل الوضع المعيشي و شحة المياه في تلك المناطق.

و تطالب أسر نازحة من السطات و المنظمات الانسانية معالجة وضعهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها تلك الأسر و اغاثهم كونهم متضررين من الحرب.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com