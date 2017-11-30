انفراد – في وزراعة ايقاف العمل باشتراطات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وايقاف تجارب المبيدات تسبب في اعادة شحنة رمان من عُمان

يمنات – خاص

كشف لـ”يمنات” مصدر مطلع عن قيام وزير الزراعة في حكومة الانقاذ بايقاف العمل بلائحة اشتراطات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية.

و تنظم اللائحة عملية تسويق المنتجات الزراعية المحلية و المستوردة، و بموجبها يتم الحد من عمليات التهريب للمنتجات الزراعية التي تدخل البلاد، و الحفاظ على سمعة المنتجات اليمنية التي تصدر إلى الخارج.

و حسب المصدر أدى ذلك إلى تحويل السوق اليمنية إلى سوق للمنتجات الزراعية المهربة. مذكرا بمنتج الفراولة المصري الذي سبق أن حذرت منه جمعية حماية المستهلك وطالبت الجهات المختصة بمصادرته من الأسواق، كونه يسبب الالتهاب الكبدية، و يعتقد أن ذلك يعود لسقيه بمياه المجاري.

و كشف المصدر إلى أن شحنة رمان يمني اعيدت من سلطنة عُمان، بسبب ان الجهات المختصة هناك اكتشفت وجود أثر متبقي للمبيدات الزراعية في المنتج. مرجعا ذلك إلى الغاء التجارب على المبيدات الزراعية من قبل وزير الزراعة، ما فتح الباب لدخول مبيدات زراعية تترك أثر متبقي على الفواكه و الخضروات و غيرها.

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