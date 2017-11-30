شركات شحن عالمية توقف تعاملها مع ميناء عدن بسبب قيود عرقلة وصولها

يمنات – صنعاء

أوقفت شركات شحن عالمية تعاملها مع ميناء عدن، جنوب البلاد، على خلفية قيود عرقلت عملها.

و تفيد مصادر صحفية ان الشركات ابلغت، الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عاملين مع تلك الشركات بايقاف التعامل مع ميناء عدن بسبب قيود جديدة تعرضت لها مؤخرا و أدت إلى عرقلة وصولها.

و من بين الشركات شركة Hapag Lloyd (former UASC و هي شركة متخصصة بشحن و تصدير السيارات حول العالم.

و أبلغت الشركة ممثليها بأن جميع الحجوزات السابقة ألغيت و أنها لم تعد تقبل إي حجوزات جديدة.

المصدر: عدن الغد

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