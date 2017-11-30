الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على “7” محافظات وقد تصل في بعض المناطق الى الصفر المئوي

يمنات – صنعاء

– كتلة هوائية باردة تؤثر على أجزاء من محافظات (عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء، الضالع، لحج).

– من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الصغرى على تلك المحافظات، و قد تصل في بعض المناطق الى الصفر المئوي.

– ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوي مواطني المحافظات المذكورة و الذاهبين إليها من الأجواء الباردة خاصة كبار السن، الأطفال، المرضى و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر.

– ينصح المركز بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد و المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على مزارعاتهم.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 1 ديسمبر/كانون أول 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و جافة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح على أجزاء من المناطق المرتفعة لمحافظات “لحج، البيضاء، الضالع، إب، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة”.

– لا يستبعد انخفاض درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى الصفر المئوي.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال فترة مابعد الظهر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا و أمطار خفيفة متفرقة.

– الرياح السطحية شمالية، تتراوح سرعتها تترواح بين (10 – 20) عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية السرعة، تتراوح سرعتها بين (11 – 22) عقدة. شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة جافة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية بين (6 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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