الحكومة البريطانية توجه دعوة لـ”السعودية” بشأن الحصار على اليمن

يمنات – وكالات

دعت الحكومة البريطانية، السعودية إلى تخفيف الحصار على اليمن و بشكل عاجل لتجنب وقوع “كارثة إنسانية” في البلاد، التي تشهد حربا منذ قرابة “3” أعوام.

و أفاد بيان صادر عن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية، تريزا ماي، الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إن “ماي” أوضحت خلال لقائها بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، و ولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، ضرورة استئناف تدفق الإمدادات التجارية في حال أردنا تجنب كارثة إنسانية.

و أشارت “ماي” أنهما اتفقت على ضرورة إتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة.

و كانت “ماي” اعربت من العاصمة العراقية، بغداد، عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

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