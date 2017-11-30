قوة غير نظامية موالية للامارات تستعرض بأسلحة ثقيلة واعلام الجنوب وأخرى تستهدفها القاعدة في شبوة

يمنات – خاص

استعرضت قوة غير نظامية موالية للامارات في محافظة لحج، جنوب البلاد، قواة عسكرية في ردفان، اظهرت عدد من الأسلحة الثقيلة.

و في محافظة شبوة، تعرضت قوة غير نظامية موالية للامارات للاستهداف من قبل مجهولين، ما تسبب في سقوط قتلى من عناصرها.

و استعرض ما يسمى بـ”اللواء الخامس” دعم و اسناد المتمركز في ردفان بمحافظة لحج، في عرض عسكري، الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017، قوة عسكرية.

و ظهر في الاستعراض أطقم و مدرعات اماراتية و دبابات، رفع عليها علم دولة الجنوب السابقة.

و تم الاستعراض على الطريق الاسقلتي الرابط بين مدينة الحبيلين و محافظة عدن، ما أدى إلى توقف حركة المركبات المارة في الخط.

و يتمركز اللواء الخامس دعم و اسناد التابع لقوات الحزام الأمني في معسكر القطاع الغربي بمدينة الحبيلين.

و جاء العرض العسكري احتفاء بالذكرى السنوية ليوم الاستقلال الـ”30″ نوفمبر.

و يأتي العرض العسكري في وقت يزاداد فيه التوتر بين الفصيل الموالي للامارات و الفصيل الموالي لـ”هادي”.

و تفيد مصادر عسكرية ان الدبابات التي تم الاستعراض بها كانت تتبع معسكر القطاع الغربي بردفان، الذي كان يتبع محور العند العسكري، و استولى عليه مسلحي المقاومة في ابريل/نيسان 2015.

و في محافظة شبوة، استهدف مجهولين طقم لقوات النخبة، في مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

و تفيد مصادر صحفية ان عناصر من تنظيم القاعدة استهدفت طقم لقوات النخبة قرب محور عتق العسكري، ما أدى إلى سقوط قتلى من عناصر النخبة.

و تضاربت المعلومات حول عدد القتلى، حيث تقول مصادر ان قتيلين سقطا في الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة رشاشة، فيما تقول مصادر أخرى إن القتلى بلغوا “5”، اثنين منهم توفيا في المستشفى متأثرين بالاصابات.

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