روسيا تتهم التحالف بقيادة أمريكا بمحاولة تقسيم سوريا

يمنات – وكالات

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إجراءات التحالف بقيادة أمريكا في سوريا بالخطوات الواقعية لتمزيق البلاد.

و قال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، “تصل معطيات بأنه وبمشاركة مباشرة من التحالف في المناطق المحررة من داعش، يجري إنشاء هيئات ما لسلطات محلية، يجري التفاوض معها بشأن تدابير للانتعاش الاقتصادي. ولا تناقش هذه القضايا مع السلطات السورية”.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن “ما يقوم به التحالف هو خطوات واقعية لتمزيق البلاد”.

وأضاف نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة تحاول إخفاء عواقب عملية التحالف في مدينة الرقة السورية.

وأوضح نيبينزيا، أن “الوضع الإنساني في الرقة، الذي سببته في المقام الأول الأعمال العسكرية العشوائية، التي يقوم بها التحالف، يثير قلقا كبيرا، والآن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيين خطوات، بما في ذلك في مجال المعلومات، لإخفاء العواقب الوخيمة لعملياتها العسكرية”.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نية واشنطن عدم سحب قواتها من سوريا بعد القضاء على الإرهابيين، أمر يطرح الكثير من الأسئلة حول الأهداف الحقيقية لتواجد القوات الأمريكية في سوريا.

ويذكر في هذا السياق أن التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، بدأ ضرباته وعملياته العسكرية في سوريا في شهر أيلول/ سبتمبر 2014.