سجن لاعب جزائري لاغتصابه فتاة قاصر والإفراج عنه بشرط أن يتزوجها

يمنات – متابعات

ذكرت موقع النهار الجزائري، أن لاعب فريق “إتحاد بلعباس” الذي يشارك في دوري المحترفين الجزائري، عبد الكريم زواري، أطلق سراحه الأربعاء بعد يومين من إيداعه الحبس المؤقت، بتُهمة إنتهاك عرض قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

وبحسب الموقع، فقد تم إطلاق سراح “زواري” بعد موافقته على عقد قرانه مع الفتاة، فيما نقل الموقعُ عن مصدرٍ قوله إن “زواري” في وضعٍ نفسيّ صعب.

كان زواري قد أنكر في البداية ضلوعه في القضية، لكن التحقيقات أثبتت وجود صور للفتاة رفقة اللاعب في شقة الأخير، إضافة إلى المكالمات الهاتفية الكثيرة بينهما، والتي تحصلت مصالح الأمن على نسخ منها.

وكان والد القاصر سبق وأن أودع لدى مصالح الأمن الأسبوع الماضي شكوى إتهم فيها اللاعب المذكور بالتعدي جنسيا على إبنته.