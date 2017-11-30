القطة أيضًا تعاني من أعراض الدورة الشهرية، تعرف على أعراضها وتفاصيلها!

يمنات – متابعات

الدورة النزويّة تُسمّى بدورة الشبق، أو مرحلة الاحترار، وهي الفترة التي تُصاب فيه القطه بالهياج الجنسي، الذي يُمهّد لعملية التزاوج مع الذكر، كما يكون المبيض لديها نشطاً للغاية، ويُنتج عدداً كبيراً من البويضات، كما يُصاحب تلك الفترة، ظهور مجموعةٍ من التغيّرات السلوكية والجسدية لدى الأنثى، وغالباً ما يكون موعد الدورة النزوية للإناث من القطط في مواسم الربيع والخريف، مع تكرار حدوثها بمعدل كلّ ثلاثة أسابيع تقريباً، وتظلّ أعراض تلك الدورة، مستمرةً لمدّة تسعة أو عشرة أيام، وذلك في حال عدم حصول التزاوج، لكن إذا تمّ التزاوج، فسوف تزول تلك الأعراض بعد أربعة أيام من موعد بِدء التزاوج.

يختلف سن البلوغ في القطط على حسب النوعية فمثلاً تبلغ القطط السيامي عند عمر خمس شهور بينما القطط ذوات الشعر الطويل مثل الفارسي قد يتأخر بلوغها لعمر العشر شهور أو أكثر تأتي دورة الشبق للقطط في صورة موسمية على مدار العام وتتكرر حتى يحدث التزاوج والتلقيح، تتأثر دورة الشبق بالمواسم وأيضاً عوامل أخرى مثل طول النهار، درجة الحرارة و وجود قطط أخرى وفي الغالب يكون موسم التزاوج من شهر فبراير حتى نهاية ابريل ومن سبتمبر حتى نهاية اكتوبر لا يحدث تبويض في الإناث ألا بفعل التزاوج لذلك تستمر دورة الشبق وتتكرر خلال الموسم حتى يتم التزاوج أو ينتهي الموسم.

الدورة الشبقية في القطط هي دورة شبقية متكررة موسمية بمعنى polysesonal estrus وغالباً ماتأتي مابين شهر 9 إلى شهر 5 حوالى 3 إلى 4 مرات التبويض يحدث فقط أثناء التزاوج أو الجماع فقط، وهذا يعنى أنة القطة تظهر أعراض الدورة كالآتي:

1- إصدار مواء بصورة مستمرة

2- تمرمغ نفسها على الارض

3- رفع منطقة الذيل إلى أعلى أو جانباً

4- تطلع كتير على الشباك أو الباب

وعادة في هذة الأعراض لاتفرز أي افرازات وأن افرزت يبقى سائل شفاف جدًا حجمة صغير جداً، ولما يكون هناك إفرازات ذو رائحة كريهة فهذا معنا التهاب رحمي صديدي وهذه مشكلة كبيرة في القطط.

هل للقطط دورة شهرية؟

لا يوجد لدى القطط دورةً شهريةً كما أنثى الإنسان، لكن هناك ما يُعرف بدورة التبويض، حيثُ تكون أنثى القطط مُستعدةً للتزاوج، ولا تنزل البويضة كما باقي الحيوانات لديها، بل تبقى في جسم القطة حتى يتم الإخصاب أو الحمل، بعد التزاوج مع ذكر القط، أو أنها تنتهي مع مرور الوقت، وحين تشعر أنثى القط بالرغبة بالتزاوج، فإنّها قد تكون دخلت مرحلة الدورة النزوية، أو مرحلة الشبق.

أعراض الدورة النزوية:

لدى القطط انتفاخ الفتحة التناسلية، وحدوث الإفرازات المهبلية.

تغيرات سلوكية ملحوظة؛ تتمثل بتوتر القطة، وزيادة نشاطها، كما يكثر عدد المرات التي تتبوّل فيها، بالإضافة إلى قيامها بحكّ رأسها وخاصرتها على الدوام.

رفع المؤخّرة باستمرار، مع جعل الذيل إلى جانب جسدها.

المواء لفتراتٍ طويلة. التقلّب على الظهر باستمرار.

طريقة العناية بالقطة الحامل للمُربين:

– الذهاب بالقطة إلى الطبيب البيطريّ.

– اعتماد برنامج غذائي خاصّ بمرحلة الحمل للقطة، وغالباً ما يحدّده الطبيب البيطري.

– توفير كميات وفيرة من المياه العذبة، والنظيفة الخاّة للشرب.

– توفير مكان مريح للنوم. الحرص على القطة من أيّ عدوى مرضيّة.

– إبقاء القطة في المنزل قدر الإمكان.

– توفير مكان مُناسب للولادة، ومكان للمواليد أو صغار القطط.