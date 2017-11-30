يمنات – صنعاء

جدد القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية، أندريه تشرنوفول، الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017، التأكيد على موقف روسيا الرافض لاستمرار الحل العسكري في اليمن.

و حسب وكالة “سبأ” التابعة لأنصار الله، التقى القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية أندريه تشرنوفول، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بالعاصمة صنعاء .

و أكد أن الحل للأزمة في اليمن يتمثل في الحل السياسي لإحلال سلام حقيقي يتيح للشعب اليمني الحصول على الاستقرار الذي ينشده.

و اشار تشرنوفول، أن ذلك لن يتم إلا بتجاوب جميع الأطراف مع كافة الأفكار والمقترحات التي تفضي إلى إيقاف الحرب والدخول في تسوية سلمية.

وأبدى استعداد روسيا الاتحادية العمل مع مختلف الأطراف اليمنية في تقديم المقترحات الهادفة لإعادة المسار السياسي والتسوية السياسية.

ولفت إلى دور روسيا المساند والداعم لليمن في المحافل الدولية في سبيل إيقاف الحرب والدخول في مفاوضات جادة مؤدية إلى السلام المنشود.

روسيا تبدي استعدادها للعمل مع الأطراف اليمنية لتقديم المقترحات الهادفة لإيقاف الحرب والدخول في تسوية سلمية