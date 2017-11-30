سعد الحريري يلمح بالتراجع عن استقالته قريبا

يمنات – وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه قد يسحب استقالته الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الأمور إيجابية “وإذا استمرت هذه الإيجابية فإننا نبشر اللبنانيين بالرجوع عن الاستقالة”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن سعد الحريري باق رئيسا لوزراء لبنان، وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وكان الحريري قد أعلن استقالته من السعودية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن يعلقها الأسبوع الماضي استجابة لطلب الرئيس ميشال عون بعد عودته إلى لبنان.

ونقلت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، الأربعاء عن الرئيس عون قوله إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا، أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت، وأن هناك توافقا موسعا.