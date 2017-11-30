صالح ينشر وثيقة تكشف عن طلب الملك فيصل من أمريكا باحتلال غزة وسيناء والضفة الغربية

يمنات – صنعاء

كشف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وثيقة، وجهت من الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون في العام 1966.

و بحسب الوثيقة التي نشرها صالح على موقع “المؤتمر نت”، ان الملك فيصل بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، قال له فيها إن القوات المصرية لن تنسحب من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل لاحتلال غزة وسيناء والضفة الغربية.

و جاء في الوثيقة توصيف للدور المصري في اليمن والمنطقة آنذاك بأنه “خطير ضد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”، ونصح فيها الملك بمحاولة بذل الجهود وتوسيط الوسطاء للتقرب من مصر “لاتقاء شرها”.

و اقترح الملك بالوثيقة على الرئيس الأمريكي مجموعة من الحلول لإيقاف الحرب اليمنية آنذاك منها: تشكيل مجلس رئاسي ومجلس وزاري ومجلس شورى، بالإضافة إلى مرحلة انتقالية تشمل انسحاب القوات المصرية من اليمن ومن بعدها تتوقف السعودية عن دعم الملكيين في اليمن، ثم إجراء استفتاء شعبي حول طبيعة الحكم في اليمن.

و أكدت الوثيقة بضرورة أن تقوم أميركا بدعم إسرائيل وتنفيذ هجوم خاطف على مصر، تستولي به على أهم الأماكن الحيوية؛ لتضطرها بذلك، ليس لسحب جيشها من اليمن فقط؛ بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدةً طويلة، وبعدها لن يرفع أي مصري رأسه بعيداً عن القتال.