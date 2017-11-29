الرئيسة / أخبار وتقارير / “وثائق” .. وزير الزراعة بحكومة الانقاذ يلغي قرار وزاري بشأن رسوم تحصل بالدولار بـ”توجيه” دون تحديد المبررات

“وثائق” .. وزير الزراعة بحكومة الانقاذ يلغي قرار وزاري بشأن رسوم تحصل بالدولار بـ”توجيه” دون تحديد المبررات

50 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, أسرار ووثائق, العرض في الرئيسة 50 من المشاهدات

يمنات – خاص

ألغى وزير الزراعة و الري بحكومة الانقاذ، غازي أحمد علي محسن،  رسوم بالدولار مقابل الفحص و التحليل للشحنات المرخصة التي تدخل البلاد.

و حصل “يمنات” على مذكرة موجهة من الوزير لوكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية و مدير عام الصحة الحيوانية و الحجز البيطري، بشأن الغاء الرسوم.

و جاءت مذكرة الوزير ردا على مذكرة موجهة من الادراة العامة للصحة الحيوانية و الحجز البيطري برقم (128) و تاريخ 7 مايو/آيار 2017، بخصوص تحصيل مبلغ مائة دولار أمريكي مقابل الفحص و التحليل عند دخول الشحنات المرخصة.

و بموجب مذكرة الوزير الصادرة في 13 مايو/آيار 2017، تم الغاء القرار الوزاري رقم (30) و منع بموجبها تحصيل المبلغ السابق الذكر منعا باتاً. مطالبا بتعميم ذلك للادارات المعنية.

و يعد هذه التوجيه مخالفة قانونية كون القرار الوزاري لا يلغى الا بقرار وزاري و ليس بتوجيه.

و حصل “يمنات” على المذكرة الموجهة من د. محمد يحيى شجاع مدير عام الصحة الحيوانية و الحجر البيطري إلى الوزير، و التي أشار اليها الوزير في توجيه بالغاء القرار الوزاري، بخصوص تحصيل المائة دولار مقابل فحص العينات.

و لفتت المذكرة المؤرخة في 7 مايو/آيار 2017، إلى أن الوزير وجه شفويا في 18 ابريل/نيسان 2017، في اجتماع عقد في المختبر البيطري المركزي بالغاء تحصيل المائة الدولار الواردة في القرار الوزاري رقم (30) مقابل الفحص و التحليل عند دخول الشحنات المرخصة.

و أوضحت المذكرة أنه و بناء على ذلك تم ابلاغ مدير ادارة الحجز البيطري و مدير ادارة التسجيل و الاشراف المهني و تم ايصال نسخة من ذلك التوجيه الى مكتب الوزير و مكتب وكيل الوزارة لقطاع الخدمات و مدير عام الشئون المالية، غير أنه لم يتم تلقي أي اعتراض على ذلك.

و أوضح مدير الصحة الحيوانية في مذكرته إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من د. محمد الحميري وكيل الوزارة بانه سيتحمل مسؤولية هذا الاجراء، و أن التوجيهات الشفويةلا يلغي ما ورد في القرار رقم (30) إلا باصدار قرار وزاري بذلك.

و يتسأل مختصون عن جدوى الغاء الرسوم على الشحنات المرخصة، خاصة و البلد في أمس الحاجة للايرادات، فضلا عن عدم تبرير الوزير لتوجيه بالغاء الرسوم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com