أسر مسئولين ورجال أعمال وقيادات يف المقاومة تغادر عدن إلى الخارج

يمنات – صنعاء

كشفت مصادر صحفية عن مغادرة أسر مسئولين و شخصيات اجتماعية و رجال أعمال و قيادات في المقاومة عبر مطار عدن، خلال الاربعة الأيام الماضية.

و ِأارت أن تلك الأسر غادرت عدن إلى دول عربية عدة، في وقت يزداد فيه انفلات الوضع الأمني في المحافظة بصورة ملفتة.

و نقل “عدن الغد” عن مصادر عاملة في مطار عدن الدولي، إن عملية المغادرة اليت قامت بها عشرات الأسر تسببت في الغاء حجوزات كثيرة و تأخير رحلات أشخاص.

و زاد انفلات الوضع الأمني في محافظة عدن منذ الأسبوع الماضي، و تزايدت معه العمليات الانتحارية التي يتبناها تنظيم داعش الارهابي.

و يتزامن هذه الانفلات مع احتقان شديد بين الفصيلين الموالين لـ”هادي” و الامارات، و استقالة محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، الذي اتهم رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، بالفساد، و اعاقة عمل السلطة المحلية.

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