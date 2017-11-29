صنعاء .. اشتباكات في محيط جامع الصالح و ميدان السبعين

يمنات – صنعاء

قالت مصادر محلية ان اشتباكات نشبت في محيط جامع الصالح القريب من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و تسببت الاشتباكات التي نشبت بين حراسة الجامع و حراسة ميدان السبعين الذي تجري فيه ترتيبات لاقامة مهرجان للاحتفاء بمولد الرسول محمد “صلى الله عليه وسلم”.

و أفادت مصادر صحفية إن قيادات رفيعة تدخلت لانهاء الاشتباكات التي استمرت بشكل متقطع من ظهر الاربعاء و حتى العصر.

و أفاد موقع “العربي” نقلا عن مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، إن توجيهات عليا صدرت بانسحاب حراسات جامع الصالح، و تجنّب أي صدامات مسلحة مع مسلحي أنصار الله. مشيرا إلى أن اتصالات مكثفة لقيادات من المؤتمر و أنصار الله تجري لاحتواء التوتر.

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