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عدن .. قوات غير نظامية موالية للامارات تمنع مهرجان نسائي ساحة العروض

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يمنات – صنعاء

فرقت قوات غير نظامية موالية للامارات مهرجان نسائي في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بـ”عدن” عصر الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و اقتحمت قوة من الحزام الحزام الأمني ساحة العروض، و اطلق نيران كثيفة لتفريق المشاركان في مهرجان احتفائي بالذكرى السنوية لجلاء أخر جندي بريطاني من المحافظات الجنوبية، و التي تصادف غد الخميس 30 نوفمبر.

و من المقرر أن تحتضن الساحة فعالية صباح الخميس مهرجان دعا له الفصيل الموالي لـ”هادي” للاحتفاء بذكرى 30 نوفمبر.

و تشهد مدينة عدن انهيارا أمنيا و تصاعد لعمليات الاغتيال و التفجيرات المفخخة، خاصة التي ينفذها تنظيم داعش الارهابي.

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