صحفي جنوبي يحذر من صراع قادم في عدن ويصفه بـ”الاقليمي” وينصح أهالي المدينة بمغادرتها نحو مناطق شمالية ويعتبر الاستقلال والتحرير كذبة كبرى ويصف المتصارعين بالملوثين والأدوات

يمنات – خاص

قال الصحفي، فتحي بن لزرق، ناشر و رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، ان الحل في عدن يكمن في أن يتسلم مهامها طرف من الأطراف المتصارعة، و رحيل الطرف الثاني بعيدا.

و أشار “ابن لزرق” على حسابه في الفيسبوك، انه يجب على طرف من الأطراف ان يتنازل للآخر و يخرج من المشهد السياسي و بتنازله هذا سيعصم المدينة و أهلها من دمار لن يترك شيء خلفه.

و أضاف: لن نحدد هذا الطرف و لن نسميه و من سيتولى إدارة المدينة سنكون إلى جانبه و سنعينه.

و أكد ان الاطراف المتنازعة المتناحرة لن تستطيع ان تدير عدن. موضحا أن الصراع في عدن خرج عن اطاره و مساره، و أصبح يمس الناس و مقدراتهم و حياتهم و كل شيء.

و اعتبر ابن لزرق و هو ناشر و رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، أكثر الصحف انتشارا في المحافظات الجنوبية، أن الصراع في محافظة عدن “اقليمي” غير أن أدواته المحلية. مجددا التأكيد أن أخر أمل ان تتنازل الأدوات المحلية لبعضها و تسلم المدينة دمارا قادما.

و قال ابن لزرق: أفضل شيء يعمله الإنسان العاقل في عدن حاليا هو ان ينأى بنفسه من كل هذه الأطراف المتصارعة و ألا يكون من الحكومة (الشرعية) و لا من الانتقالي و لا من الإمارات و لا من قطر و الإخوان، و أن يعلن نفسه مواطنا عاديا. مرجعا ذلك إلى أنه و في المحصلة النهائية كل هذه الأطراف (ملوثة). واصفا ذلك التلوث بالشديد.

و أكد أن هذه الأطراف تتصارع لأجل السلطة و المال و النفوذ. مشيرا إلى أن قضية الجنوب و التحرير و الاستقلال كذبة كبيرة جدا. مضيفا أن العاقل وحده من سيعرف زيفها.

و قدم ابن لزرق نصيحة إلى أهالي عدن و لكل من يخاف فيها على حياته من الناس العاديين بالذهاب إلى مناطق إخوتهم و أهلهم في صنعاء و إب و مأرب، لأن فيها قوم يكرمون الضيف و إذا لم تشيله الأرض سيشلونه داخل عيونهم. مؤكدا ثقته بذلك.

و جدد التأكيد بالقول: عليكم بهذه المناطق حتى يستقر الوضع في “عدن” و ثقوا ان اهل هذه المدن سيفتحون لكم ديارهم و بيوتهم و لن يسألوكم ابدا من انتم. وماذا جاء بكم..؟ و ماذا تريدون..؟.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا