الأرصاد ينبه قاطني “6” محافظات جبلية من انخفاض درجات الحرارة

يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن كتلة هوائية باردة تؤثر على أجزاء من محافظات عمران و صنعاء و ذمار و إب و البيضاء و الضالع.

و توقع المركز في نشرة تنبيهية صدرت الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017، انخفاض درجة الحرارة الصغرى على تلك المحافظات بين (2 – 4) درجات مئوية.

و نبه المركز قاطني المحافظات المذكورة أو الذاهبين إليها من الأجواء الباردة خاصة كبار السن و الأطفال و المرضى و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر. و طالبهم بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على الساحل الجنوبي مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، نسيم لطيف إلى قوية، خاصة على باب المندب و ساحل المخا، تتراوح سرعتها (10 – 24) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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