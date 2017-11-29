السوري عمر خريبين يحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا

يمنات – متابعات

نال لاعب المنتخب السوري لكرة القدم عمر خريبين جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2017 في حفل أقيم على مسرح اكسرا كينغ باور في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتنافس على الجائزة كل من السوري عمر خريبين نجم الهلال السعودي، والإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) نجم العين الإماراتي (الفائز بالجائزة العام الماضي)، والصيني وو لي. لاعب شنغهاي “إس آي بي جي” الصيني.

وكان الحفل برعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، وحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبرايوت تشان او تشا رئيس وزراء تايلاند، ونخبة من قيادات كرة القدم الدولية والآسيوية ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

وقدم خريبين موسماً رائعاً مع منتخب بلاده الذي ساهم في وصوله إلى مراحل متقدمة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، كما ساهم بقوة في بلوغ فريقه الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسي، بحسب موقع “بي إن سبورتس”.

ويعتبر نجم نادي الوحدة الدمشقي سابقاً عمر خريبين أول سوري يفوز بالجائزة الآسيوية.

وكان خريبين قد صرح سابقا: ” “لم أفكر أبداً بالجوائز الفردية، ربما هذه تسعدني فقط أنا، غير أن همي كان دائماً إفراح الناس، سواء أهل بلدي في سوريا، أو جماهير نادي الهلال”.