يمنات
نبيل حيدر
يظنون صنعاء لا تحفل بعدن و تعز و بقتلهما..
و كأن صنعاء بلا يد حانية و بلا قلب أم و هي أقرب إلى الاثنتين من حبلي وريدهما .
صنعاء تبكي بصمت .. تهتز لأوجاع عدن .. تئن لما يجري في تعز لكنها جُبلت منذ القدم على أن تبكي في غرفة مغلقة و لا تُري دموعها للناس ثم تخرج إليهم مبتسمة بشموخ ، متصابرة بإباء و حنو .
صنعاء ترصد التقتيل بالكاتم و بالتفخيخ و باستباحة المحتل و بتصارع الأبناء العصاة و رغم ما بها تتوجع على امتداداتها تلك و أجزائها المجروحة .
صنعاء ليست صنعاء ..
صنعاء هي تعز و عدن و صنعاء و بقية أعضاء الجسد .
جبالها ليست صنعائية بل يمنية .. تعزية .. عدنية.. مأربية شبوانية.. مهرية.. حضرمية .. تهاميه.. صعداوية.. الخ .. لكنهم لم يعقلوا .
لم يعقل من يحكمها هذه الحقائق ..
كما لم يعقلها من تمنى على مقاتلات ال سعود المعتدية أن تحيلها قاعا صفصفا.
اللهم احفظ صنعاءنا و عدننا و تعزنا و أخرجها مخرجا كريما .
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