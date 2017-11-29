يمنات

نبيل حيدر

يظنون صنعاء لا تحفل بعدن و تعز و بقتلهما..

و كأن صنعاء بلا يد حانية و بلا قلب أم و هي أقرب إلى الاثنتين من حبلي وريدهما .

صنعاء تبكي بصمت .. تهتز لأوجاع عدن .. تئن لما يجري في تعز لكنها جُبلت منذ القدم على أن تبكي في غرفة مغلقة و لا تُري دموعها للناس ثم تخرج إليهم مبتسمة بشموخ ، متصابرة بإباء و حنو .

صنعاء ترصد التقتيل بالكاتم و بالتفخيخ و باستباحة المحتل و بتصارع الأبناء العصاة و رغم ما بها تتوجع على امتداداتها تلك و أجزائها المجروحة .

صنعاء ليست صنعاء ..

صنعاء هي تعز و عدن و صنعاء و بقية أعضاء الجسد .

جبالها ليست صنعائية بل يمنية .. تعزية .. عدنية.. مأربية شبوانية.. مهرية.. حضرمية .. تهاميه.. صعداوية.. الخ .. لكنهم لم يعقلوا .

لم يعقل من يحكمها هذه الحقائق ..

كما لم يعقلها من تمنى على مقاتلات ال سعود المعتدية أن تحيلها قاعا صفصفا.

اللهم احفظ صنعاءنا و عدننا و تعزنا و أخرجها مخرجا كريما .