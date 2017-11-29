الرئيسة / أخبار وتقارير / الحديدة .. سائق دراجة نارية يهاجم طفل مستخدما مشرط حاد

الحديدة .. سائق دراجة نارية يهاجم طفل مستخدما مشرط حاد

3 ساعات من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 109 من المشاهدات

يمنات – خاص

أقدم سائق دراجة نارية على استخدام آلة حادة لقتل طفل في الثانية عشرة من عمره، صباح الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قالت مصادر محلية ان سائق الدراجة نزل من على دراجته في شارع القصر بمدينة الحديدة، غرب البلاد، و هجم على الطفل حمودي عادل الجمالي مستخدما مشرط.

و تفيد المصادر أن الطفل حمودي أصيب بقطع يف العنق و أخر في البطن، نقل على اثرها إلى المستشفى العسكري بالحديدة.

و حسب المصادر ساءت حالة الطفل حمودي و نقل إلى قسم العناية المركزة، في حين فر سائق الدراجة النارية إلى مكان مجهول.

المصدر صفحة مجاهد القب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com