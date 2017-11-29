الحديدة .. سائق دراجة نارية يهاجم طفل مستخدما مشرط حاد

يمنات – خاص

أقدم سائق دراجة نارية على استخدام آلة حادة لقتل طفل في الثانية عشرة من عمره، صباح الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قالت مصادر محلية ان سائق الدراجة نزل من على دراجته في شارع القصر بمدينة الحديدة، غرب البلاد، و هجم على الطفل حمودي عادل الجمالي مستخدما مشرط.

و تفيد المصادر أن الطفل حمودي أصيب بقطع يف العنق و أخر في البطن، نقل على اثرها إلى المستشفى العسكري بالحديدة.

و حسب المصادر ساءت حالة الطفل حمودي و نقل إلى قسم العناية المركزة، في حين فر سائق الدراجة النارية إلى مكان مجهول.

المصدر صفحة مجاهد القب على الفيسبوك

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