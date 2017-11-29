تنظيم ارهابي يتبنى تفجير مبنى المالية بـ”عدن”

يمنات – صنعاء

تبنى تنظيم “داعش” الارهابي هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مبنى تتخذه وزارة المالية بحكومة هادي مقر لها في محافظة عدن.

و حسب وكالة :أعماق” التابعة للتنظيم، اعلن التنظيم تفجيره سيارة مفخخة كانت مركونة بجوار مبنى المالية بمديرية خور مكسر محافظة عدن.

و جاء تفجير المبنى مساء الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بعد يوم من اغتيال مدير مكتب المالية بمحافظة عدن.

و صعد تنظيم داعش من عملياته الارهابية في محافظة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تبنى اغتيال الضابط في البحث الجنائي، حميد الحميدي و الشاب خلدون مداح في مديرية المنصورة، و قبلها اقتحام مبنى البحث الجنائي.

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