تفاصيل تهريب مسلحي انصار الله لـ 4 سجناء متهمين بجرائم قتل في محافظة إب

يمنات – صنعاء

قامت مجاميع مسلحة صباح الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتهريب 4 سجناء متهمين بارتكاب جرائم قتل بمحافظة اب.

و قال مدير الاصلاحية المركزية في محافظة إب، حسين طاهر عبدالمغني، في برقية عاجلة الى مدير عام محافظة اب ورئيس مصلحة التأهيل والاصلاح ومحافظ المحافظة ، ان مجاميع مسلحة على متن خمسة اطقم تابعة لجماعة انصار الله قامت باطلاق النار على مبنى المحكمة الجزائية، بالتزامن مع وصول سيارة اصلاحية السجن المركزي بمحافظة اب وعلى متنها 15 سجيناً.

و اضاف ان مسلحي جماعة انصار الله قاموا بتهريب 4 سجناء جميعهم متهمين بجرائم قتل وهم كلا من عبدالوهاب الوشلي و بشار عبده حزام الهردي و قائد ناجي الحبيشي و وهيب قائد ناجي الحبيشي.

و قال شاهد عيان، ان “سيارات من السجن المركزي وصلت صباح الاثنين الى مبنى المحكمة الجزائية بعدة أطقم للحراسة، ، وبداخلها المتهمين”.

وتابع “انتشر مسلحون فجأة واطلقوا النار واخذوا اربعة سجناء بالاضافة الى حبس وكيل النيابة والمغادرة فوراً .

وعلق قضاة محافظة إب العمل في كافة المحاكم حتى يتم القبض علی الجناة الذين إعتدوا علی المحكمة الجزائية بالاضافة الى إعادة السجناء الذين تم تهريبهم وتوفير الحماية الكافية لمقار السلطة القضائية.



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