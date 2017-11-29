صحيفة بريطانية تدعو لطرح قرار بمجلس الأمن ينهي دعم هادي بحجة انه فاقد للشرعية

يمنات – صنعاء

استبقت صحيفة الاندبندنت البريطانية اجتماع وزراء خارجية اللجنة الدولية بشأن اليمن الذي عقد يوم الثلاثاء في لندن، وشنت هجوماً على الحكومة البريطانية على خلفية تناقضها في التعامل مع ملفي اليمن وسوريا.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي ترجمها “المراسل نت” هناك تناقض كبير في “مواقف الخارجية البريطانية من حصار مناطق في سوريا وحصار اليمن “.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تبدي اشمئزازاً تجاه الجرائم “عندما يتعلق الامر بالنظام السوري لكنها تتعاطى مع السعوديين برفق رغم ان نتائج حصارهم لليمن لا تقل جرما ويقتصر الموقف لديها على الشعور بالقلق “.

ودعت الصحيفة الحكومة البريطانية للقيام بحملات مكثفة لكشف الحقائق عما يحدث في اليمن بنفس القدر الذي تفعله بشأن سوريا”.

كما دعت الصحيفة الحكومة البريطانية إلى طرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحجب التأييد الممنوح لعبدربه منصور هادي الذي قالت الصحيفة إنه “لا يتمتع بشرعية”.