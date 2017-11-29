يمنات

محمد عايش

الحل ببساطة:

1- أقيلوا حكومة الفساد والعجز هذه، وشكلوا حكومة كفاءات مصغرة، بشرط أن ترفعوا أيديكم عنها وتتركوها تعمل.

2- عدلوا تشكيلة المجلس السياسي، وادفعوا بأسماء قوية، تخاف على سمعتها، وتستطيع اتخاذ قرار، بدلا من هذه التشكيلة العرجاء، والأسماء الكرتونية التي لا تهش ولا تنش، وكل ما تستطيعه انتظار المكالمات الليلية من الغرف العليا.

3- أجلوا قليلا الصراع على المغانم والمناصب والنفوذ، أجلوا أيضاً ضرباتكم المتبادلة تحت الحزام، أجلوا ذلك حتى يسترخي المواطن أولاً ويتخفف من أزمات الجوع وانعدام الوقود. أما أن تتصارعوا على المناصب والإيرادات وشعبكم جاوع فإنها قلة حياء، وقلة دين، وقلة ضمير، وقلة كل شيء.

جبهتكم يا شركاء صنعاء ستنهار بسبب الوضع في الداخل، إما بانتفاضات شعبية أو حتى مباشرة أمام جبهات السعودية ولكن بفعل سخط الداخل وبفعل تفاقم صراعاتكم البينية.

ارحموا نفوسكم يا مؤتمر ويا أنصار.. أما الشعب فماله إلا أرحم الراحمين.

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