ما وراء اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان في بريطانيا

يمنات – صنعاء

التقى وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان مع وزير الخارجية البريطاني وممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة في لندن لبحث إيجاد حلول سياسية للأزمة في اليمن.

و نقل موقع “بي بي سي عربي” عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي يستضيف الاجتماع، قوله: “أرحب بالخطوات التي اتخذت لإعادة فتح مينائي الحديدة والصليف واستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى ميناء صنعاء”.

وأضاف جونسون أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية، كما أن ملايين اليمنيين مهددين بأكبر تفشي للكوليرا في العالم.

ويحضر اجتماع لندن، الذي يعرف بـ”اللجنة الخماسية”، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والإماراتي عبد الله بن زايد والعماني يوسف بن علوي، وممثل الخارجية الأمريكية توماس شانون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب ” بي بي سي عربي”.

وقال جونسون “سوف نمضي قدما في الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الوضع الأمني على الأرض بما في ذلك محاولة الاعتداء بصاروخ باليستي مؤخرا”.

وقالت روز غريفيثس المتحدثة باسم الخارجية البريطانية إن الاجتماع يأتي في إطار “جهود بريطانيا الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن…عبر جميع الأطراف الفاعلة”.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد بات أكثر من 7 مليون شخص على شفا المجاعة بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية ضد “الحوثيين” في اليمن.

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