عدن .. انفجار سيارة مفخخة بمحيط مقر وزارة المالية بخور مكسر

يمنات – صنعاء

دوى انفجار عنيف، في الساعات الاولى اليوم الاربعاء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2017، شرق محافظة عدن جنوبي البلاد. .

و قالت مصادر خبرية، ان سيارة مفخخة انفجرت قبل قليل، بمحيط مقر وزارة المالية بخور مكسر ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

و اضافت المصادر، ان مجهولين ركنوا حافلة قرب المقر وغادروا لتنفجر عقب حوالي 10 دقائق من ركنها.

و اشارت المصادر، ان التفجير احدث أضرار كبيرة بالوزرة والمنازل المجاورة لموقع الحي حيث تسبب بتحطم نوافذ البيوت وابوابها والحاق ضرر كبير بعدد منها.

وتسبب الانفجار بحالة من الهلع الشديدة لمواطنين خرجوا من منازلهم وفروا إلى جهات صوب حي السعادة .

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