الرئيسة / أخبار عاجلة / قناة الميادين: ستجري مقابلات مع أعضاء في منظمات دولية سيتحدثون حول معاناة أطفال اليمن.
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