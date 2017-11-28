مواطنون من أبناء الطائفة اليهودية يشكون منع أطفالهم من التواجد في حديقة المدينة السكنية بالعاصمة صنعاء

يمنات – خاص

قال مواطنون يمنيون من أبناء الطائفة اليهودية المقيمين في المدينة السكنية بالعاصمة صنعاء، ان ادارة المدينة منعت أطفالهم من التواجد في حديقة المدينة.

و أشاروا إلى أن “8” أطفال من أبناء الطائفة اليهودية، توجهوا إلى حديقة المدينة السكنية، و هي حديقة عامة مفتوحة، و ظلوا يراجعون فيها بعض الدروس الخاصة بهم، غير أن أفراد من أمن المدينة قاموا باخراجهم.

و أوضحوا أن اخراجهم تم تحت مبرر اثارة الازعاج،رغم أن الحديقة عامة، و زادوا على ذلك بأن ابلغوهم بعدم التواجد في الحديقة مرة أخرى.

و لفتوا إلى أن “8” أطفال و في حديقة عامة لا يمكن أن يثيروا ازعاجا، غير أن هذا التصرف يأتي في اطار المضايقات التي يتعرضون لها. منوهين إلى أنهم ابلغوا الأمن أنه اذا كان قد صدر ازعاج من الأطفال الثمانية، سيتم منعهم، غير أنهم أصروا على اخراج و عدم عودتهم.

و تقيم أسر يهودية في شقق بالمدينة السكنية. و تشكو أسر من اهتراء تلك الشقق و تقادم أثاثها.

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