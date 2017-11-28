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حصري – استيلاء وتسهيل الاستيلاء على الرسوم الجمركية والضريبية لعدد (40) رأس قاطرة بأكثر من “6” مليون دولار

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يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “35” بتاريخ 17 ديسمبر/كانون أول 2016، بخصوص واقعة الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على الرسوم الجمركية و الضريبية لعدد (40) راس قاطرة، و أبلغ إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، ما يلي:

تم اكتشاف اعمال انتحال اسم وصفة وزارة الدفاع اليمنية للاستيلاء و تسهيل الاستيلاء بطرق غير مشروعة على الرسوم القانونية الجمركية و الضريبية لعدد (40) رأس قاطرة محورين مع المقطورات.

تعد تلك الأعمال من جرائم غسيل الاموال و الفساد التي لا تسقط الدعوى و التعويض عنها بالتقادم.

بلغ حجم الضرر بالمال العام المترتب عن تلك الأعمال أكثر من “6” مليون و “700” ألف دولار (6.798.000) دولار امريكي، على النحو الاتي:

(أ)

– أكثر من مليون مليون و “600” ألف دولار (1.699.500) دولار امريكي رسوم جمركية و ضريبية.

(ب)

– أكثر من “5” مليون دولار (5.098.500) دولار امريكي، غرامات قانونية بواقع ثلاثة أمثال الرسم حسب القانون.

المصدر: المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 189.

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