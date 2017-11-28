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الأرصاد: “5” محافظات جبلية تتأثر بكتلة هوائية باردة وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى

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يمنات – صنعاء

تتاثر أجزاء من المحافظات الجبلية، خاصة عمران و أجزاء من محافظات صنعاء و ذمار و البيضاء و الضالع بكتلة هوائية باردة.

من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (3 – 5) درجات.

ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوي قاطني المحافظات المذكورة أو الذاهبين إليها من الاجواء الباردة خاصة كبار السن و الاطفال و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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