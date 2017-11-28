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ترتيبات لتعديل وزاري في حكومة الانقاذ

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يمنات – صنعاء

تتداول مصادر صحفية أنباء عن تعديل وزاري لحكومة الانقاذ بصنعاء، يشمل عدد من الوزارات.

و تفيد المصادر أن التعديل سيشمل أيضا رئيس الحكومة، عبد العزيز بن حبتور، رئيس الحكومة.

و تشير المصادر أن التعديل تم التوافق عليه بين شريكي المجلس السياسي الأعلى، أنصار الله و المؤتمر الشعبي العام.

و اعتبرت المصادر ان تعيين المؤتمري قاسم الكسادي نائبا لرئيس المجلس السياسي الأعلى، بدلا قاسم لبوزة، مقدمة لتعيين لبوزة رئيسا للحكومة بدلا عن “ابن حبتور”.

و تفيد تسريبات أن التعديل سيشمل وزارات الصحة و الكهرباء و النفط و الاعلام و المالية و وزرات أخرى. مشيرة إلى أن أسماء جديدة ستدخل إلى الحكومة.

و حسب المصادر قد يتم اعلان التعديل، الخميس القادم 30 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في حال تم التوصل إلى تفاهمات حول النقاط العالقة بين الطرفين.  

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