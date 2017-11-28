الوضع الأمني ينفلت في عدن .. العثور على جثة شاب في الممدارة

يمنات – صنعاء – خاص

عثر في محافظة عدن، جنوب البلاد، على جثة شاب من عناصر المقاومة، مرمية في حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قالت مصادر صحفية إن الجثة تعود للشاب أحمد شيخ جواس، احد عناصر المقاومة الجنوبية في حي السعادة بمديرية خور مكسر.

و تفيد معلومات أن جواس تعترض لعملية استدراج إلى حي الممدارة، قبل أن يتم اغتياله.

و تعد هذه الحادثة هي الثانية خلال “24” ساعة، حيث سبق و أن اغتال تنظيم داعش الارهابي الشاب خلدون مداح بمسدس كاتم للصوت في مديرية المنصورة.

و لا يستبعد أن تكون عملية اغتيال جواس نفذت من قبل عناصر متطرفة.

و انهار الوضع الأمني في مدينة عدن خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق.

و الليلة الماضية استهدف منزل القيادي في المقاومة الجنوبية، أديب العيسي، بقذيفة “آر بي جي” و أسلحة رشاشة ما أدى إلى اصابة و مقتل قريبه قاسم العيسي و القيادي في المقاومة الجنوبية كمال الضالعي. و العيسي من قيادات المقاومة الجنوبية المقربة من “هادي”.

و جاء استهداف منزل العيسي بعد ساعات من تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتا قرب منزله.

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