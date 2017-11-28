فرنسا تمنح امير سعودي حق اللجوء السياسي

يمنات – صنعاء

كشفت مصادر اعلامية أن نجل الملك السعودي الراحل عبد الله ، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السابق مُنح حق اللجوء السياسي في العاصمة الفرنسية باريس وموجود حاليا في باريس.

وطلب الأمير عبد العزيز مع بدء حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال من ولي العهد محمد بن سلمان إذنا خاصا بالسفر لفرنسا بقصد العلاج.

وقالت المصادر إن الأمير عبد العزيز قرر المكوث في فرنسا والتقدم بطلب لجوء وأن الحكومة الفرنسية وافقت على ذلك.

وعبدالعزيز بن عبد الله لعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية خلال فترة حكم والده الذي عينه نائباً لوزير الخارجية في تموز 2011 ، وهي خطوة فُهم حينها أنها تمهد لإقالة سعود الفيصل.

وأطاح الملك سلمان فور توليه العرش بشقيقي عبد العزيز “تركي ومشعل”، إذ كان يتولى الأول إمارة منطقة الرياض والثاني مكة التي تضم جدة والطائف.

المصدر: عربي21