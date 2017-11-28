حوار ساخن بين صحفي ووزير بحكومة الانقاذ حول خصصة الكهرباء .. ماذا عن الطلب الأممي بتشغيل محطة كهربائية وتوجه الوزارة لاشراك التجار والدعوة الحكومية للتجار للاستثمار في الطاقة

يمنات – خاص

أثار منشور للصحفي، نبيل حيدر، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سجال بينه و بين وزير الكهرباء في حكومة الانقاذ، بشأن خصخصة الكهرباء.

و قال حيدر في منشوره: ظلمنا حكومة الإنقاذ و أسيادها كثيرا .. كنا نظنهم جالسين لا شغلة و لا مشغلة .. و في الأخير طلعوا بيشتغلوا.

و أضاف: ايش بيشتغلوا .. بيشتغلوا على خصخصة قطاع الكهرباء و بيعه.

و تابع: من تعويم إلى تعويم .. و من تغطيس إلى تغطيس .. و اشششش معانا عدوان.

نفي

و رد عليه وزير الكهرباء، لطفي الجرموزي بنفي خصصة الكهرباء. معتبرا ذلك مجرد اشاعات. مذكرا بأنه سبق و أن نصحه بذلك.

و لفت الجرموزي في رده على “حيدر”: الصحفي إذا كان غير صادق فيما ينشره فلن تقوم له قائمة.

و رد حيدر بأن وزارة الكهرباء بدأت تبيع الكهرباء بسعر تجاري “80” ريال. مذكرا أن الكهرباء خدمة للمواطن، لكن وزارة الكهرباء حولتها إلى سلعة.

الاستثمار في قطاع الكهرباء

و أشار حيدر إلى دعوة حكومية بالاستثمار في قطاع الكهرباء. منوها إلى أن وزارة الكهرباء قدمت مشروع دراسة لخصخصة للكهرباء.

و أعتبر وزير الكهرباء أن هذا الموضوع مختلف و الخدمة بدون دعم حكومي لا يمكن تقديمها.

تعرفة جديدة

و لفت الصحفي حيدر إلى أن الخدمة عندما لا تجد دعم حكومي فالحل لا يكون من ظهر المواطن أو استثمارها لمجرد ان ظهر تجار يبيعوا الكهرباء الخاصة، و هناك من يقبل عليها. مذكرا بأن الحكومة الحالية هي “حكومة انقاذ” للبلد و للناس في زمن العدوان و حروبه.

و علق الوزير الجرموزي، أن كمية التوليد قليلة و إن كان السعر 80 ريال. منوها إلى الحسبة الحقيقية الـ”100″ ريال غير مجدية. كاشفا أن التعرفة المعتمدة الآن 110 ريال، و لكي تكون مجدية نحتاج على الأقل 50 ميجا و يستمر التوليد شهرين على التوالي لكي تتحرك الدورة المالية.

و أشار الجرموزي إلى أن الحكومة بدون بنك و الإيرادات لا تتجاوز 7% مقارنة بما كان.

ماذا عن الدعم الاممي..؟

و طلب حيدر من الوزير أن يرسل المحضر الموقع بين الوزارة و الأمم المتحدة لتشغيل محطة بصنعاء، و الكشف عن أسباب عرقلة الاتفاق الأولي. منوها إلى حصر احتياجات الاصلاحات و الصيانة وفق طلب الامم المتحدة.

و نفى الوزير الجرموزي وجود أي محضر من هذا النوع.

و أشار حيدر إلى أن البنك ليس ذريعة و أن الايراد موجود لو وجدت نيات حقيقية و جادة لتقديم شيء. معتبرا ذلك مجرد مبررات عجز و فشل. متهما وزارة الكهرباء على التصميم على سلخ الناس. مذكرا بتقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحلسبة لعام 2016، لمعرفة أين تذهب الايرادات و كيف يتم اهدارها.

و علق حيدر على رد الوزير بعدم وجود محضر بالسؤال: لماذا طلبت الأمم المتحدة حصر الاحتياجات..؟ و هل هذا أيضا غير صحيح.

و ذكر الوزير الجرموزي أن الوزارات الخدمية لا تتلقى أي دعم و حكاية سلخ الناس ليست ضمن أدبيات قيادة الوزارة. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت بيانات فقط.

كلام سياسي

و اعتبر الصحفي حيدر رد الوزير “كلام سياسي” لا وزن له أمام واقع يتحدث كل يوم بمرارة عن سلخ متواصل و فساد أقل ما فيه انه فساد العجز و الفشل التام. مقدرا شخص الوزير.

و أعتبر الوزير الجرموزي ذلك مجرد مزايدات إعلاميين. مؤكدا أن إدعاءاتهم لن تغير الواقع في ظل العدوان و الحصار.

و طالب الصحفي حيدر الوزير الجرموزي بالتحرك. وقال: أنا اضمن لك تجد حلولا تراعي المواطن. مضيفا: جرب تحرك و افعل كما فعلوا في مصنع عمران و شغلوا جزء منه. متابعا: حركه كقضية انسانية كاملة و ستجد نتائج .. تواصل مع المنظمات الانسانية المختلفة و ستجد من ينصت و يقدم مساعدات .. هذا بالطبع اذا سمحوا لك بالتحرك. مؤكدا أن الواقع واضح مثل الشمس، فيما تسموه مزايدات.

مصنع الاسمنت والكهرباء

وقال الوزير: الفرق بين مصنع الإسمنت و الكهرباء إن بدأ التشغيل بدأ التدفق النقدي، و في حال الكهرباء لا بد من عدادات دفع مسبق و اختصار الكادر إلى 20%. مشيرا إلى أنه بدون ذلك و مع المحطات القائمة التي تعمل على الديزل و المازوت فلا مجال.

و طالب حيدر الوزير الجرموزي أن يستقيل و يروح إلى البيت، طالما لا توجد فائدة. ليرد عليه الوزير أن (يشيل) من رأسه حكاية “الخصخصة” حتى يطلع المنشور محترم. فرد عليه حيدر: أهم شيء تستقيل طالما لن يعمل شيء.

حكومة جديدة

و أكد الوزير الجرموزي أن ذلك لا يحتاج و كل الأمر أسبوع بالكثير و تأتي حكومة جديدة. مطالبا الصحفي حيدر ترك الاشاعات بوجود “خصخصة” للكهرباء.

و اعتبر الوزير أن من بدأ منشوره بإفتراء فلا يمكن أن يكون ناصحا. وقال: كنت أظن انه بمجرد التوضيح لن تأخذك العزة بالإثم.

و لفت حيدر مخاطبا الوزير: تنكر الايرادات و انت لا تعلم شيئا و انا ارجعتك إلى تقارير الجهاز المركزي .. تنكر وجود الخصخصة و مشروعها و انت في بدايات مشوارك في الوزارة وجهت باعداد دراسة لها.

وأضاف: بل تنكر الخصخصة و انت قبل أيام زرت احدى المحطات و برفقة تاجر من شمال الشمال و لا يمكن ترافق تاجر لغايات التبرع الخيري مثلا.

و نشر حيدر صورة وثيقتين..

أين الخصخصة..؟

و رد الوزير متسائلا: أين الخصخصة فيما أوردت..؟ قلت لك الموضوع فيه مزايدة .. ما عجبك .. مُصر على موقفك الضعيف.

و لفت حيدر إلى أن ذلك خطوات معروفة في كل الدنيا أنها على طريق “الخصخصة”. مضيفا من موقفه ضعيف هو المحسوب “وزير” و هو مجرد “قفاز” و لا يري في ادارة الشأن العام شيئا سوى الجلوس على كرسي و شخططة الورق بالتوجيهات و الصرفيات.

و اعتبر الوزير ذلك بأنه اصرار و بوقاحة على الموقف و الردود و الردود الإنفعالية خير شاهد.

و أشار نبيل حيدر إلى أنه أوضح للوزير أين تكمن الوقاحة الحقيقية..؟ مذكرا أن الردود التوضيحية لا تسمى “انفعالات”. وقال: لو كنتم تدركون شيئا ما كان اداءكم بالشكل الذي تعلمه كل هذه الملايين المتضررة.

و لفت حيدر إلى أن اللعب بحياة الناس ليس شطرنج .. اما ان تكون قادرا على فعل شيء أو ان تغادر سريعا .. لا ان تبقى مجرد جثة على كرسي. معتبرا أن الحقيقة في عين الفشل وقاحة.

الطاقة المتجددة

و قال الوزير الجرموزي: أوردت معلومات غير مطابقة للمنشور، إقراء أن اللقاء مع التجار كان بهدف التوليد من مصادر الطاقة المتجددة.

و نشر الوزير رابط لخبر عن لقائه بتجار و طلب من الصحفي نبيل حيدر بأن يوجهوا أقلامكم بالاتجاه الحقيقي.

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و يتضمن الرابط خبر عن إجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش آلية تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في إنتاج الطاقة، نقلا عن وكالة “سبأ” الحكومية الرسمية.

و اعتبر حيدر أن الوزير لا يدرك أن بيع الكهرباء للناس بسعر “80” ريال “خصخصة” و أن ذلك يعني الكهرباء لم تعد خدمة.

و أضاف: واضح أنك منكر مرافقة تجار إلى المحطة لاشراكهم و الاشراك طريق للخصخصة.

و تابع: واضح أيضا انك لا تدرك ان جلوسك مع التجار لمناقشة الطاقة البديلة على حد قولك أنه ليس خصخصة .. هو قضاء تام على الكهرباء العامة لأن التاجر لا يمكن يقدم خدمة للمواطن ابدا ابدا..

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