الرئيسة / أخبار عاجلة / عدن .. اصابة القيادي في المقاومة الموالي لهادي،أديب العيسي، جراء استهداف منزله بقذيفة ار بي جي الليلة الماضية ومقتل قاسم العيسي وكمال الضالعي.

عدن .. اصابة القيادي في المقاومة الموالي لهادي،أديب العيسي، جراء استهداف منزله بقذيفة ار بي جي الليلة الماضية ومقتل قاسم العيسي وكمال الضالعي.

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