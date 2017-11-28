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منسق الشؤون الإنسانية الأممي باليمن، جيمي مكغولدريك يطالب بأن تعمل كل الموانئ اليمنية وبشكل كامل خصوصا ميناء الحديدة لادخال المساعدات.

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