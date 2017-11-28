عدن .. قتلى وجرحى في هجوم استهدف منزل قيادي في المقاومة “صور وفيديو”

يمنات – صنعاء

هاجم مسلحون في وقت متأخر الاثنين 27 نوفمبر/تشرين ثان 2017، منزل القيادي في المقاومة الجنوبية اديب العيسي الواقع في حي الإنشاءات على طريق البساتين، في محافظة عدن.

وقالت مصادر خبرية، إن مسلحين هاجموا منزل القيادي في مقاومة عدن أديب العيسي وأطلقوا عليه قذيفة آربي بي جي ما أدى إلى إصابته ومقتل قريب له يدعى قاسم العيسي والقيادي الجنوبي كمال الضالعي.

و اضافت المصادر، ان الهجوم أعقبه إطلاق نار كثيف بالإضافة إلى نشوب حريق أحدثته القذيفة التي أطلقها المسلحون.

وكان العيسي نجا صباح الاثنين من محاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة أكتشفت في محيط منزله، وتم تفكيكها وإبطال مفعولها.

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صورة لديوان القيادي اديب العيسي بعد اخماد النيران

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