حظك مع الابراج الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

على الصعيد المهنى: لا تستسلم للمرض وتمرد عليه من أجل النجاح فى عملك خلال تلك الفترة.

على الصعيد العاطفى: الحبيب يعود إليك من سفر طويل ويرتاح قلبك بعد فترة من القلق عليه لتتأكد أنك الوحيد بقلبه.

على الصعيد الصحى: صحتك خلال تلك الفترة تعانى من بعض الاضطرابات خاصة فيما يتعلق بمنطقة المعدة والجهاز الهضمى، لكن كل شىء سيكون على ما يرام فى أسرع وقت.

برج الثور

على الصعيد المهنى: تحظى بإعجاب مديرك فى العمل اليوم لاجتهادك وحرصك على مصلحة الشركة ومن الممكن أن يرشحك مديرك لمنصب أكبر الفترة القادمة.

برج الثور على الصعيد العاطفى: لقاء طويل مع الشريك اليوم عند المساء لتقييم علاقتكما العاطفية وتجنب ما تسبب فى حدوث الخلافات بينكما الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى: لا تهتم اليوم بممارسة رياضتك المفضلة ولا تلتزم بالنظام الغذائى الصحى الذى تم نصحك باتباعه انتبه لذلك وحاول تحسين الأوضاع.

برج الجوزاء

على الصعيد المهنى: حالة من الهدوء تسيطر على بيئة العمل بعد فترة من عدم الاستقرار والتشتت، تطلعاتك تتزايد ورغبة فى تحقيق نجاح كبير الفترة القادمة.

على الصعيد العاطفى: حياتك العاطفية تتطلب منك المزيد من الاهتمام فتقديرك للشريك قل الفترة الماضية واليوم لديك فرصة ذهبية لتعويض ما فاتكما فانتبه لذلك.

على الصعيد الصحى: يوم نشيط ومواظبة ملحوظة منك على ممارسة رياضتك المفضلة والحفاظ على لياقتك البدنية، تفكر فى إنقاص وزنك اليوم وزيارة لطبيب التغذية ستفى بالغرض.

برج السرطان

على الصعيد المهنى: العمل يفرض عليك بعض الضغوط التى تتحملها لتحقق الغنجاز الذى تحلم به فلا تدع شيئا يحبطك.

على الصعيد العاطفى: ترفع شعار ما الحب إلا للحبيب الأول وتتحدى الظروف لتعود إلى حبك الأول رغم أى تحديات قد تواجهك فشعارك القلب يعشق مرة أما العقل فآلاف المرات.

على الصعيد الصحى: القلق يؤثر على صحتك ولهذا عليك التعامل مع الامور بشكل أهدأ من ذلك لتحافظ على صحتك.

برج الأسد

على الصعيد المهنى: ابحث عن فرصة أفضل من وظيفتك الحالية فلديك قدرات عالية ولكن تنتظر الفرصة المناسبة وحان الوقت للبحث عنها فى مكان آخر.

على الصعيد العاطفى: تعبر للشريك عن حقيقة مشاعرك اليوم فاحرص على التمهيد له قبل الافصاح بما تحمله بداخلك.

على الصعيد الصحى: من الممكن أن تصاب اليوم ببعض آلام العظام فأنت مهمل فى صحتك ولا تعطى لجسمك قسط كافى من الراحة وعليك تعديل ذلك اليوم.

برج العذراء

على الصعيد المهنى: لا تتخاذل فى أداء المهام المطلوبة منك حتى لا يتهمك رؤساءك فى العمل بالتقصير.

على الصعيد العاطفى: تخلص من قسوة القلب فى التعامل مع الحبيب واظهر له مشاعرك حتى لا يشعر بالفتور تجاهك.

على الصعيد الصحى: تعانى بعض آلام الأسنان لكن لا داعى للقلق فكل شئ سيكون على ما يرام.

برج الميزان

على الصعيد المهنى: تواصل تألقك فى مجال العمل ما يثير غيرة أعدائك ومنافسيك الامر الذى لا تلتفت له لتكمل مسيرتك الناجحة.

على الصعيد العاطفى: الحب مهم جدا لكن عقلك يقف عائقا كبيرا بينك وبينه وهذا يؤثر عليك بالسلب.

على الصعيد الصحى: صحتك جيدة لكن تجنب المشروبات الباردة فى مثل هذا التوقيت من العام حتى يؤثر ذلك على صحتك.

برج العقرب

على الصعيد المهنى: العمل مهم للحفاظ على وضعك الاجتماعى الذى لا يمكنك التنازل عنه لأنك بالفطرة شحص طموح.

على الصعيد العاطفى: أنت شخص لا تحب إظهار مشاعرك أمام الآخرين، وهذا يؤثر عليك بشكل كبير ولكن تذكر غن لقلبك عليك حق فلا تكتم مشاعرك أكثر من هذا.

على الصعيد الصحى: تعانى بعض الاضطرابات فى المعدة نتيجة لتناولك الكحوليات وعليك أن تتوقف عنها فى أقرب فرصة وإ ن لم تستطع فيمكنك التقليل منها.

برج القوس

على الصعيد المهنى: ربما يكون الابتعاد عن الأجواء المتوترة حاليًا أفضل لك، ستتكبد بعض الخسائر لكنها ستكون أفضل من الخسائر التى يمكن أن تعصف بمستقبلك المهنى لاحقًا.

على الصعيد العاطفى: الأصدقاء هم كلمة السر فى حياتك فعليك المحافظة على علاقتك بهم.

على الصعيد الصحى: الشعور بالراحة لنفسية يترتب عليه شعورك بالراحة البدنية فمشاكلك منذ البداية لم تكن صحية، بقدر ما كانت ناتجة عن سوء حالتك النفسية.

برج الجدي

على الصعيد المهنى: تتعرض اليوم لمواقف عصيبة تثير انفعالك وتوترك فى العمل حاول تجاوز ذلك بالهدوء واحتواء الموقف.

على الصعيد العاطفى: علاقتك العاطفية هادئة اليوم فالشريك فى انتظارك فى نزهة نيلية عند المساء فاحرص على الذهاب فى موعدك.

على الصعيد الصحى: تفكر فى زيارة الطبيب النفسى اليوم لاستشارته فيما تتعرض له من ضغط نفسى منذ فترة طويلة ستكون زيارة مثمرة فلا تتردد.

برج الدلو

على الصعيد المهنى: عليك أن تطبق قاعدة العدل أساس الملك فى تعاملك من الأشخاص فى مجال عملك لتعطى كل ذى حق حقه.

على الصعيد العاطفى: الحب مهم فى حياتك وأنت تدرك ذلك جيدا ولهذا فأنت حريص على قضاء أوقات سعيدة مع الأسرة.

على الصعيد الصحى: صحتك خلال الأيام الحالية جيدة وعليك استغلال ذلك فى أداء ما لديك من مهام.

برج الحوت

على الصعيد المهنى: اختار شريك لك فى العمل حتى تستطيع أن تتغلب على العراقيل المالية التى تعيق تقدمك وتؤخرك عن تحقيق هدفك.

على الصعيد العاطفى: أنت بحاجة إلى الحديث مع الحبيب بشكل صريح دون الخوف من توتر العلاقة، فالأمور فى تفاقم بسبب خوفك من المواجهة.

على الصعيد الصحى: لا تجعل خوفك من العلاج الجراحى يمنعك عن عدم الذهب لطبيب الأسنان فالأمور فى الأسوأ بشكل دائم.

المصدر: اليوم السابع

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