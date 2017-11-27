المحكمة الجزائية بصنعاء تصدر احكاما بإعدام عنصرين من القاعدة وحبس 4 آخرين بتهمة اقتحام وتفجير مبنى العرضي واغتيال عناصر من الجيش بحضرموت واختطاف اجانب

يمنات – صنعاء

قضت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصّصة في صنعاء، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بالإعدام بحق اثنين من عناصر «القاعدة»، والحبس من 3 إلى 10 سنوات بحق أربعة آخرين.

وقالت قناة “المسيرة” ، أن «المحكوم عليهم اشتركوا في أعمال إجرامية نتج عنها استشهاد عناصر من الجيش في نقطة عسكرية بحضرموت، والدعم والرصد في اقتحام وتفجير مبنى العرضي بالعاصمة صنعاء».

وتضمن الحكم إعدام دواد عبدالسلام سليمان الحدابي، وزكريا على أحمد مهدي غانم، تعزيرا رميا بالرصاص في مكان عام، ومعاقبة صهيب أحمد قاسم الزمر بالحبس ثلاث سنوات ونصف، وفهد على احمد الحداد وعبدالجليل صالح على ناصر أبو سعيد بالحبس مدة عشر سنوات، ومحمد محمد محمد صلاح بالحبس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم مع جعلهم تحت مراقبة الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبة الحبس.

كما قضى منطوق الحكم إلزام مأموري الضبط القضائي وكافة الأجهزة الأمنية وجهازي الأمن السياسي والقومي بالقبض على بقية المتهمين والعناصر الذي ذكرهم المحكوم عليهم في محاضر جمع الإستدلالات وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وكانت النيابة وجهت للمدانين الاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة بقيامهم خلال الفترة 2013 حتى نهاية 2015م بأعمال إجرامية ضد جنود وضباط القوات المسلحة والأمن والإعداد لاقتحام مبنى الأمن السياسي في صنعاء لتهريب عناصر تنظيم القاعدة واغتيال ضباط الأمن السياسي واختطاف الأجانب .

وأشار قرار اتهام النيابة إلى أنهم أعدوا العدة لتنفيذ تلك الأفعال أشخاص لرصد الأهداف واقتناء الأسلحة الآلية المختلفة وسلاح آر بي جي وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وشقق سكنية لإيواء المنفذين لتلك العمليات وتوزيع الأدوار فيما بينهم للرصد والتنفيذ والإيواء ونتج عن تلك الأفعال قتل عدد من جنود القوات المسلحة في منطقة عيوه بحضرموت والاستيلاء على أسلحتهم .