يمنات

محمد عايش

و لا تزال الدبة البترول بـ8500 ريال رغم تأكيدات شركة النفط بأن السوق اليمنية باتت مليئة بالمشتقات النفطية.

يا أنصار الله ويا مؤتمر شعبي؛ إن كنتما وراء هذه المغالاة، ووراء هذا الاستغلال للحصار والعدوان؛ فما أبشعكما..

و إن كان السبب هم هوامير النفط وتجاره فما أعجزكما، وأضعفكما.

لماذا لا تضربون بيد من حديد؟!!

نسألكما أنتما كتيارَيْن حاكمَيْن، أما الحكومة، حكومتكما، حكومة ابن حبتور، فهي أكثر فساداً وعجزاً ولؤماً من أن نمنحها شرف السؤال.

8500 ريال!!

يا أنصار الله ويا مؤتمر شعبي أين عيدّيكم الله واين عيجي بكم الشعب..؟!

المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك

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