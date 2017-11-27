يمنات
محمد عايش
و لا تزال الدبة البترول بـ8500 ريال رغم تأكيدات شركة النفط بأن السوق اليمنية باتت مليئة بالمشتقات النفطية.
يا أنصار الله ويا مؤتمر شعبي؛ إن كنتما وراء هذه المغالاة، ووراء هذا الاستغلال للحصار والعدوان؛ فما أبشعكما..
و إن كان السبب هم هوامير النفط وتجاره فما أعجزكما، وأضعفكما.
لماذا لا تضربون بيد من حديد؟!!
نسألكما أنتما كتيارَيْن حاكمَيْن، أما الحكومة، حكومتكما، حكومة ابن حبتور، فهي أكثر فساداً وعجزاً ولؤماً من أن نمنحها شرف السؤال.
8500 ريال!!
يا أنصار الله ويا مؤتمر شعبي أين عيدّيكم الله واين عيجي بكم الشعب..؟!
المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
- يا أنصار الله ويا مؤتمر شعبي أين عيدّيكم الله واين عيجي بكم الشعب..؟! - 27 نوفمبر، 2017
- بفضل سياسات التدمير السعودية صار حزب الله رقماً يكسر أرقاماً.. - 21 نوفمبر، 2017
- الى عبد الملك الحوثي.. مطلوب إيقاف مثل هذه الاعتداءات - 15 نوفمبر، 2017
- إطلالة سريعة على جرائم إمامكم السعودي.. - 12 نوفمبر، 2017
- كيف سيتعايش المصفقون للقائمة السعودية مستقبلا مع ضمائرهم ؟! - 7 نوفمبر، 2017
- تستطيع السعودية دوماً الهروب من الصواريخ اليمنية إلى “إيران”.. - 7 نوفمبر، 2017
- عن “اللصوصية” السعودية و “الاعتداء” و”الاحتلال” في الخط الحدودي بحضرموت - 17 أكتوبر، 2017
- حين تفهم سلطات صنعاء أن احتجاج المعلمين ضدها تورط نفسها فقط - 14 أكتوبر، 2017
- هذه بلاد من لا يستطيع أن يعيش دون بلاده - 11 أكتوبر، 2017
- لا يخاف من الكلمة إلا ضعيف أو عاجز.. - 3 أكتوبر، 2017