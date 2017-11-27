حصري – اختلالات في حسابات أمانة العاصمة صنعاء لعامين متواليين

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “94” بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2017، بخصوص مراجعة و تحليل الحساب الختامي للسلطتين المحلية و المركزية بأمانة العاصمة للعام المالي 2015، و أبلغ إلى أمين العاصمة، ما يلي:

(1)

– ظهور نقص بالموارد المحلية بأكثر من “8” مليار ريال (8.177.369.707) ريال بنسية 16.4% من الربط المعتمد البالغ أكثر من “49” مليار و “800” مليون ريال (49.804.500.000) ريال.

(2)

– تدني نسبة الحصيلة من ايرادات الضرائب بنسبة 39.3% من الربط المعتمد، و تراجع المحصل الفعلي بنسبة 29.1% عن ايرادات العام السابق.

(3)

– بلغت المدورات على أمناء الصناديق بأكثر من “92” مليون ريال (92.236.715) ريال من الموارد المحلية و المشتركة.

(4)

– بلغت المشاريع المعتمدة غير المنفذة عدد (381) مشروعا و بأكثر من “9” مليار ريال (9.172.836.000) ريال.

(5)

– صرف أكثر من مليار و “700” مليون ريال (1.763.268.867) ريال مقابل تنفيذ مشاريع غير مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري.

(6)

– بلغت السلف المؤقتة في 31 مايو/آيار 2015، بأكثر من “7” مليار و “600” مليون ريال (7.632.079.851) ريال، بينما كانت في 31 ديسمبر/كانون ثان 2014، أكثر من مليار و “766” مليون ريال (1.766.180.961) ريال.

(7)

– أكثر من “44” مليون و “800” ألف ريال (44.826.632) ريال يمثل ارصدة جامدة من سنوات سابقة تمثل شيكات واردة و أوراق ذات قيمة و أمانات لدى البنوك دائنة اخرى.

(8)

– بلغ رصيد الغرامات مقابل المشاريع المنفذة أكثر من مليار ريال (1.391.709.609) ريال.

و جاء في تقرير آخر للجهاز يحمل الرقم “97” بتاريخ 16 يوليو/تموز 2017، خاص بمراجعة و تحيل الحساب الختامي للسلطتين المحلية و المركزية للعام المالي 2016، و أبلغ إلى أمين العاصمة، ما يلي:

(1)

– بلغ النقص في الموارد أكثر من “21” مليار ريال (21.091.720.735) ريال و بنسبة 37% من الربط المقدر لها.

(2)

– صرف أكثر من “759” مليون ريال (759.013.852) ريال على عدد (40) مشروع من خارج البرنامج الاستثماري، بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000.

(3)

– عدم تنفيذ عدد (495) مشروعا بلغت المبالغ المعتمدة لها أكثر من “9” مليار ريال (9.193.162.000) ريال.

(4)

– بلغت الايرادات المحصلة و غير الموردة (مدورة) لدى المحصلين و أمناء الصناديق أكثر من “127” مليون ريال (127.316.642) ريال.

(5)

– بلغت السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر/تشرين ثان 2016، أكثر من “9” مليون و “700” ألف ريال (9.715.957) ريال.

(6)

– ظهور نقص بالايرادات الضريبية بأكثر من مليار و “900” مليون ريال (1.971.386.506) ريال، و بنسبة 39% من الربط المقدر بأكثر من “5” مليار ريال (5.361.859.000) ريال.

المصدر: المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 193 ، 194.

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