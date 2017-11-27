“فيديو” .. قناة الجزيرة تنشر فلم عن عمليات تعذيب للامارات ضد اعلاميين وعمليات تجسس نفذتها الامارات على السعودية في مأرب ومن يقف خلف اسقاط مروحية سعودية وتفجير مسجد مأرب

يمنات – صنعاء

نشرت قناة الجزيرة القطرية فيلما عن الحرب السعودية الاماراتية في اليمن، و انتهاكات تمارسها الامارات في سجون تديرها في اليمن و ما يتعرض له ناشطين في سجون اماراتية داخل أراضيها.

و يدور الفيلم الذي حمل عنوان “الصندوق الأسود – اليمن “كيد الأشقاء” حول مقابلتين اجريت مع الصحفي اليمني في صحيفة البيان الاماراتية، عيدروس عبد الله، و المصور في قناة العربية، عبد الله صلاح.

و يوجه الفلم الاتهام في اسقاط مروحية سعودية في مأرب للقوات الاماراتية و كذا تفجير مسجد في معسكر “كوفل” بمأرب، بناء على شهادة المصور صلاح.

و يكشف صلاح في الفلم عن عمليات تجسس كانت تقوم بها القيادة الاماراتية على القيادة السعودية في مأرب، و كيف كان ينفذ هذه المهمة مراسل تلفزيوني لصالح قائد القوات الاماراتية.

و يسلط الفلم الضوء على السجون التي يديرها الامارات في المكلا و عدن، و نشر شهادات لمعتقلين يتم التلاعب بأصواتهم و صورهم، يقول الفلم انه بناء على طلبهم خوفا من تعرضهم للأذى.

كما يكشف عن طرق التعذيب التي تستخدمها السلطات الأمنية الاماراتية في السجون.

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